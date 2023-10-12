Сейвуд прокомментировал слухи об отмене проекта «Ауди» в Формуле-1

Известный журналист и эксперт Формулы-1 Джо Сейвуд поделился мнением об участии «Ауди» в Формуле-1. Согласно его информации, в паддоке на последнем Гран-при Катара часто обсуждались новости о том, что «Ауди» отказывается от своего проекта Формулы-1.

«Понятно, почему это могло произойти. Руководитель «Ауди» был уволен, а в начале сентября на его место пришёл новый человек. Можно заметить, что этот человек не является фанатом Формулы-1, и этот факт может поменять стратегию компании. Но, исходя из того, что я слышу из мира «Фольксвагена», можно сказать, что бюджет будет пересмотрен и снижен. Это означает, что в проект нужно будет найти больше внешних спонсоров.

Тем не менее это может открыть путь к крупной сделке с «Порше», которая пыталась продвигать свой бизнес по производству экологически чистого топлива. Именно поэтому фирма хотела участвовать в Формуле-1 вместе с «Ред Булл», однако позже эта сделка перешла к «Форду». Не вижу причин, по которым топливо, производимое «Порше», не могло бы рекламироваться в Формуле-1, используя «Ауди» как торговую марку. Это восполнило бы бюджет», — написал Сейвуд в своём блоге.