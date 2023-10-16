Команды Ф-1 призвали запретить работу над аэродинамикой болидов 2026 года
Большинство команд настаивают на изменении правил, запрещающих разработку аэродинамики для автомобилей 2026 года, до января 2025 года. Об этом информирует авторитетный журналист Auto Motor und Sports Тоби Грюнер. Напомним, в 2026 году в Формуле-1 в действие вступит новый технический регламент.
По словам Грюнера, можно ожидать ограниченного количества переносимых деталей с 2024 по 2025 год и очень незначительного развития в сезоне 2025 года из-за ограничений бюджета.
Регламент Формулы-1 на 2026 год обещает значительные изменения. Помимо аэродинамики, изменения затронут силовые установки, которые будут работать на полностью экологичном топливе, что исключит сжигание ископаемых углеводородов.
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
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