«Выгоните его из этой чёртовой команды». Бывший коллега — о Хельмуте Марко

Бывший сотрудник многих команд Формулы-1 Хоан Вильядельпрат поделился мнением о возможных кадровых перестановках в «Ред Булл», связанных с появившимися новостями о недовольстве Хельмутом Марко, а также высказался о недопустимости прежнего отношения Марко к Серхио Пересу.

«Уберите Хельмута Марко из этой чёртовой команды. Каждый раз, когда он открывает рот, единственное, что он делает — нагнетает. Это та область, о которой не нужно говорить, потому что если дела идут не очень хорошо и гонщику тяжело, вам не нужен тот, кто говорит, что вы бесполезны.

Марко совсем не помогает — вообще никогда. Я работал с Марко, у меня было пять машин от него в юниорский категориях. Были Хайме Альгерсуари и Брендон Хартли — ребята из «Ред Булл». Я знаю, какое давление он оказывает на молодых парней, он бесполезен. Он думает, что крики и подобные поступки вызовут реакцию, но это не так. Вы уничтожаете людей, а не подталкиваете их», — заявил Вильядельпрта в интервью PlametF1.