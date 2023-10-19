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Формула-1 отклонила запрос «Альпин» на увеличение мощности двигателя

Формула-1 отклонила запрос «Альпин» на увеличение мощности двигателя
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Запрос команды «Альпин» на увеличение мощности двигателя был отклонён специальной комиссией Формулы-1 и Международной автомобильной федерации (ФИА), сообщает Auto Motor und Sport.

По информации источника, руководство «Альпин» выражавшее недовольство тем, что их силовые установки уступают двигателям конкурентов примерно 30 лошадиных сил, делало запрос на разрешение увеличения мощности. ФИА провела собственный анализ датчиков крутящего момента и установила, что на самом деле двигатели, поставляемые «Рено», уступают конкурентам всего 15–20 лошадиных сил. При такой разнице запрос «Альпин» был отклонён.

Также сообщается, что в «Альпин» смирились с решением комиссии и сосредоточатся на двигателе 2026 года, когда вступят в силу новые технические правила.

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