«Сложнее, чем думал, но я не слабак». Риккардо — о восстановлении после перелома руки

Австралийский пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо, который после травмы руки вернётся за руль болида спустя пять этапов сезона-2023, поделился информацией о ходе своего восстановления и рассказал о своих ожиданиях от очередного возвращения в Формулу-1.

«Я в порядке, рад вернуться. Рука тоже в порядке. Я очень хочу вернуться в гонки. Сложее, чем думал, но я не слабак. Когда произошла авария и мы узнали, какая кость сломалась, казалось, что всё будет нормально и травму будет легко залечить, но, когда мы сделали операцию, всё стало сложнее.

Я приезжал в Сингапур, где у нас были большие обновления. Пилоты говорили, что они ощущают хорошую разницу. Ожидаю, что болид будет чувствоваться иначе, чем тогда, когда я управлял им в последний раз. Это моя третья гонка, так что я ещё совсем зелёный, для меня всё в новинку», — приводит слова Риккардо перед Гран-при США Crash.net.