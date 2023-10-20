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«Кто вообще даёт такие комментарии?» Расселл ответил Брандлу на критику пилотов

«Кто вообще даёт такие комментарии?» Расселл ответил Брандлу на критику пилотов
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Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о комментариях бывшего пилота Формулы-1, а ныне обозревателя Мартина Брандла, заявившего после Гран-при Катара, что современные пилоты должны проходить различные испытания, в том числе дождевые гонки и экстремальную жару.

«Я тренируюсь в трёх слоях одежды перед жаркими гонками, хожу во множество саун, чтобы адаптироваться к жаре. Кто эти люди, которые дают свои комментарии? На наших болидах мы проходим круги на 20 секунд быстрее, чем они, проходим повороты и испытываем нагрузки в 5G в каждый момент.

Конечно, нам нужно быть гладиаторами, но, когда дело доходит до жары, тело может выдержать не так много горячего воздуха. Гоночные болиды 80-х и 90-х не имели электорнных элементов, которые нагревают кокпит вокруг. У них не было системы гидроусилителя руля, которая работала при температура 50–60 градусов и излучала тепло.

У нас есть гидравлические линии, проходящие по всему кокпиту, которые нагреваются до 120 градусов. Во время гонки температура в кокпите приближалась к 60 градусам, а у нас ещё более огнестойкая одежда, чем когда-либо была использована. После аварии Грожана противопожарная защита стала значительно толще — это всё равно что носить флис. Люди могут говорить всё, что им нравится, но сейчас всё иначе, чем 40 лет назад», — приводит слова Расселла Crash.net.

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