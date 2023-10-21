Перес назвал одну из причин, по которой он занял в квалификации Гран-при США девятое место

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал девятый результат в квалификации Гран-при США Формулы-1.

«К сожалению, такое случается во время спринтерских уикендов. Но это часть вызова. Посмотрим, чего мы сможем добиться завтра. Мы несли некоторые изменения в машину, которые, вероятно, особо не помогли.

Сегодня отрывы были минимальными, так что всё могло бы выглядеть в квалификации совсем по-другому. Однако мы оказались среди тех, кого не повезло. Надеюсь, что завтра в спринт-квалификации всё сложится лучше и мы наберём какие-то очки", — приводит слова Переса GPBlog.

Формула-1. Гран-при США. Квалификация:

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.34,723.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,130.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,139.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,222.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,356.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,358.

7. Пьер Гасли («Альпин») +0,366.

8. Эстебан Окон («Альпин») +0,431.

9. Серхио Перес («Ред Булл») +0,450.

10. Оскар Пиастри («Макларен») +0,744.

11. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,974.

12. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +0,975.

13. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,135.

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,157.

15. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1,251.

16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,512.

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,545.

18. Александер Албон («Уильямс») +1,592.

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,866.

20. Логан Сарджент («Уильямс») +2,104.