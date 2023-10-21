Перес назвал одну из причин, по которой он занял в квалификации Гран-при США девятое место

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал девятый результат в квалификации Гран-при США Формулы-1.
«К сожалению, такое случается во время спринтерских уикендов. Но это часть вызова. Посмотрим, чего мы сможем добиться завтра. Мы несли некоторые изменения в машину, которые, вероятно, особо не помогли.
Сегодня отрывы были минимальными, так что всё могло бы выглядеть в квалификации совсем по-другому. Однако мы оказались среди тех, кого не повезло. Надеюсь, что завтра в спринт-квалификации всё сложится лучше и мы наберём какие-то очки", — приводит слова Переса GPBlog.
Формула-1. Гран-при США. Квалификация:
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.34,723.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,130.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,139.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,222.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,356.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,358.
7. Пьер Гасли («Альпин») +0,366.
8. Эстебан Окон («Альпин») +0,431.
9. Серхио Перес («Ред Булл») +0,450.
10. Оскар Пиастри («Макларен») +0,744.
11. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,974.
12. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +0,975.
13. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,135.
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,157.
15. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1,251.
16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,512.
17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,545.
18. Александер Албон («Уильямс») +1,592.
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,866.
20. Логан Сарджент («Уильямс») +2,104.