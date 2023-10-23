Хэмилтону и Леклеру угрожает дисквалификация по итогам Гран-при США

Машины Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера не смогли без проблем пройти техническую проверку после финиша гонки Гран-при США Формулы-1. Технический делегат ФИА Джо Бауэр, что на болидах «Мерседеса» и «Феррари» не соответствуют регламенту так называемые доски скольжения под днищем. В некоторых местах их толщина оказалась меньше положенной в регламенте.

Бауэр сообщил в официальном документе ФИА, что передал эту информацию стюардам Гран-при США. Теперь по итогам разбирательств Хэмилтону и Леклеру угрожает дисквалификация. Льюис может потерять второе место по итогам гонки, Леклер — шестое. Если обоих пилотов исключат из протокола, то в очковую зону попадут оба пилота «Уильямса» — финишировавшие 11-м и 12-м Александер Албон и Логан Сарджент.