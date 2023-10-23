Хэмилтон высказался о неудачной тактике «Мерседеса» на Гран-при США

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон согласился, что его команда выбрала неоптимальную тактику на Гран-при США, что помешало семикратному чемпиону мира побороться за победу с Максом Ферстаппеном.

«Вероятно, нам следовало остановиться до Ландо, ведь я был в пределах окна андерката. Не знаю, почему мы этого не сделали. После этого я выехал с отставанием в восемь секунд, мне пришлось догонять. Было очень трудно догонять, а потом я снова выехал в восьми или десяти секунда. Каждый раз было очень сложно сокращать такое отставание. Так что нам есть над чем поработать.

Но вместе с тем у меня очень позитивные ощущения от того, как прошёл уикенд. Ощущения от машины были гораздо лучше. Я очень благодарен всем, кто работал на базе, потому что новое днище стало шагом вперёд.

Нам ещё нужно поработать над некоторыми областями — например, наши пит-стопы не были выдающимися. Может, и над стратегией… Надеюсь, в следующих гонках мы будем ближе к «Ред Булл». Всё совсем рядом!" — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.