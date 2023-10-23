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В «Макларене» раскрыли, как авария Пиастри с Оконом привела к сходу австралийца

В «Макларене» раскрыли, как авария Пиастри с Оконом привела к сходу австралийца
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Глава «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал сход австралийского гонщика команды Оскара Пиастри в гонке Гран-при США Формулы-1. Стелла подтвердил, что машина Пиастри оказалась повреждена в аварии на первом круге с представителем «Альпин» Эстебаном Оконом.

«Очень досадно то, что случилось с Пиастри, потому что мы могли бы набрать очень хорошие очки. К сожалению, его гонка закончилась после контакта на первом круге, повредившего охлаждающую систему и вызвавшую перегрев двигателя. До этого момента он здорово пробился через пелотон. Несмотря на повреждения машины, темп до схода был гораздо лучше, так что мы довольны прогрессом, которого смогли добиться с Оскаром. Теперь мы отыграемся в Мехико», — приводит слова Стеллы пресс-служба «Макларена».

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