Хельмут Марко объяснил проблемы Ферстаппена с тормозами на Гран-при США

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко дал комментарий по поводу проблем пилота команды Макса Ферстаппена с тормозами, которые возникли у него во время гонки Гран-при США. Это довольно сильно осложнило заезд для голландца. Тем не менее победу в Остине одержал именно он.

«Мы поменяли тормозные колодки, и каким-то образом они быстро пришли в негодность во время гонки. Это не давало ему правильного ощущения. Иногда он тормозил преимущественно передней частью машины, иногда – преимущественно задней. Ему было очень трудно пилотировать на пределе, но он мастерски преодолевал эти проблемы», — приводит слова Марко Racingnews365 со ссылкой на Sky Germany.

Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии: