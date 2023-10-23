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Новую Toyota Supra с мотором BMW заметили на «Нордшляйфе»

Новую Toyota Supra с мотором BMW заметили на «Нордшляйфе»
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На трассе «Нордшляйфе» прошли испытания нового спорткара Toyota, известного как Supra GRMN. Одна из главных отличительных особенностей этой машины — двигатель BMW M Power под капотом. Предполагается, что это трёхлитровая силовая установка с двумя турбинами мощностью 473 лошадиных силы. Ранее этот автомобиль заметили на дорогах в Германии, а фотографии заездов на «Нордшляйфе» приводит издание AutoEvolution.

Права на видео принадлежат CarSpyMedia. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале CarSpyMedia.

Toyota Supra — один из самых известных спорткаров японской марки. Первая модель была выпущена в 1978 году, а в 2019-м появилось уже пятое поколение Supra. Предполагается, что более мощная версия машины с мотором BMW будет представлена в следующем году, а в продажу она поступит в 2025-м.

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