Штайнер рассказал, как Магнуссен и Хюлькенберг восприняли обновление «Хааса»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер выразил надежду на успешное выступление на предстоящем Гран-при Мексики. Штайнер заявил, что пилоты команды Кевин Магнуссен и Нико Хюлькенберг сделали «обнадёживающие» заявления по поводу обновлений болида гоночного коллектива, который «Хаас» привёл на Гран-при США.

«Будем надеяться, что в Мексике мы сможем добиться большего. Некоторые заявления Кевина и Нико были обнадёживающими», — приводит слова Штайнера Formel1.de.

Напомним, на Гран-при США Магнуссен показал 14-й результат, а Хюлькенберг был 11-м. Победу добыл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Этот успех стал для него уже 15-м в нынешнем сезоне Формулы-1.

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