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На «Нордшляйфе» протестировали четыре новых Chevrolet Corvette ZR1

На «Нордшляйфе» протестировали четыре новых Chevrolet Corvette ZR1
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На «Нордшляйфе» прошли тесты нового Chevrolet Corvette ZR1. Как уточняет портал Motor1, заезды проходят уже вторую неделю, и в них используются четыре разных автомобиля, отличающихся формой заднего антикрыла и выхлопной трубы.

Права на видео принадлежат CarSpyMedia. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале CarSpyMedia.

Кроме того, по данным Corvette Blogger, на тесты в Германию прибыл ведущий инженер Corvette Тадж Джатчер, а также пилот Оливер Гэвин, который пять раз выигрывал «24 часа Ле-Мана» в классе GT в составе Corvette Racing.

Предполагается, что новинка оснащена таким же 5,5-литровым двигателем V8, как у Corvette Z06, но с двумя турбинами, благодаря чему мощность новинки должна составить 850 лошадиных сил.

Ожидается, что Corvette ZR1 поступит в продажу в 2024 году.

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