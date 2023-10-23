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«Настроение». Хэмилтон опубликовал фото с Леклером после дисквалификации

«Настроение». Хэмилтон опубликовал фото с Леклером после дисквалификации
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Семикратный чемпион мира, звёздный британец Льюис Хэмилтон опубликовал совместную фотографию с гонщиком «Феррари», монегаском Шарлем Леклером с прошедшего Гран-при США Формулы-1.

«Настроение», — написал Хэмилтон в социальных сетях.

Фото: из личного архива Льюиса Хэмилтона

Напомним, Хэмилтон финишировал вторым на Гран-при США, уступив чуть больше двух секунд победителю чемпионата, голландцу Максу Ферстаппену из «Ред Булл». Леклер стал шестым, однако после стало известно, что машины пилотов не смогли пройти техническую проверку ФИА, из-за чего оба были дисквалифицированы.

На болидах «Мерседеса» и «Феррари» не соответствовали регламенту так называемые доски скольжения под днищем. В некоторых местах их толщина оказалась меньше положенной. Представители команд признали корректность измерений и объяснили нарушение правил кочковатой трассой и минимальным временем на подбор настроек из-за формата уикенда.

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