Серхио Перес пожаловался на многочисленные нарушения на Гран-при США

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес критично высказался о работе стюардов на минувшем Гран-при США. По мнению мексиканца, многие пилоты избежали наказаний за выезд за пределы трассы.

«У нас прошёл хороший разговор [с ФИА] c пятницы на субботу, после чего границы трассы стали лучше видны. Однако я видел, что пилоты всё равно пересекали границы и не были оштрафованы, хотя это должно было быть сделано. Не думаю, что в этом отношении была какая-либо последовательность», — приводит слова Переса Racingnews365.

Ранее стало известно, что Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер были дисквалифицированы. На болидах «Мерседеса» и «Феррари» не соответствовали регламенту так называемые доски скольжения под днищем. В некоторых местах их толщина оказалась меньше положенной по регламенту.