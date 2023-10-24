Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Серхио Перес пожаловался на многочисленные нарушения на Гран-при США

Серхио Перес пожаловался на многочисленные нарушения на Гран-при США
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес критично высказался о работе стюардов на минувшем Гран-при США. По мнению мексиканца, многие пилоты избежали наказаний за выезд за пределы трассы.

«У нас прошёл хороший разговор [с ФИА] c пятницы на субботу, после чего границы трассы стали лучше видны. Однако я видел, что пилоты всё равно пересекали границы и не были оштрафованы, хотя это должно было быть сделано. Не думаю, что в этом отношении была какая-либо последовательность», — приводит слова Переса Racingnews365.

Ранее стало известно, что Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер были дисквалифицированы. На болидах «Мерседеса» и «Феррари» не соответствовали регламенту так называемые доски скольжения под днищем. В некоторых местах их толщина оказалась меньше положенной по регламенту.

Материалы по теме
«Настроение». Хэмилтон опубликовал фото с Леклером после дисквалификации
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android