Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен рассказал, в каком случае отказался бы от побед в Формуле-1 на весь сезон

Ферстаппен рассказал, в каком случае отказался бы от побед в Формуле-1 на весь сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, при каком условии был бы готов не побеждать в Гран-при Формулы-1 на протяжении всего сезона.

«ПСВ выигрывает Лигу чемпионов — в таком случае я был бы согласен не побеждать в гонках целый год», — приводит слова Ферстаппен GPFans со ссылкой на Viaplay.

Ферстаппен не раз признавался в любви к футболу и симпатии к команде из Эйндховена. Напомним, ПСВ занял второе место в чемпионате Нидерландов по футболу (Эредивизия) в сезоне-2022/2023 и в текущем сезоне представляет страну в главном футбольном турнире Европы, Лиге чемпионов.

Соперниками ПСВ по групповому этапу являются лондонский «Арсенал», французский «Ланс» и испанская «Севилья». По результатам трёх сыгранных матчей ПСВ занимает последнее место в группе, но сохраняет реальные шансы на выход в плей-офф.

Материалы по теме
«Ред Булл» нанял Ферстаппену двух телохранителей на Гран-при Мексики
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android