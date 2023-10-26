Ферстаппен рассказал, в каком случае отказался бы от побед в Формуле-1 на весь сезон

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, при каком условии был бы готов не побеждать в Гран-при Формулы-1 на протяжении всего сезона.

«ПСВ выигрывает Лигу чемпионов — в таком случае я был бы согласен не побеждать в гонках целый год», — приводит слова Ферстаппен GPFans со ссылкой на Viaplay.

Ферстаппен не раз признавался в любви к футболу и симпатии к команде из Эйндховена. Напомним, ПСВ занял второе место в чемпионате Нидерландов по футболу (Эредивизия) в сезоне-2022/2023 и в текущем сезоне представляет страну в главном футбольном турнире Европы, Лиге чемпионов.

Соперниками ПСВ по групповому этапу являются лондонский «Арсенал», французский «Ланс» и испанская «Севилья». По результатам трёх сыгранных матчей ПСВ занимает последнее место в группе, но сохраняет реальные шансы на выход в плей-офф.