Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

На выставке в Японии представлена летающая Subaru

На выставке Tokyo Motor Show, которая проходит в Японии, компания Subaru представила макет летающего транспортного средства на электрической тяге — Air Mobility Concept.

Концепт Subaru Air Mobility Фото: Subaru

Этот летающий дрон оборудован двухдверной кабиной, которую окружают шесть несущих винтов. Дополнительных подробностей о новинке Subaru не сообщает, однако отмечается, что продолжается совместная работа аэрокосмического и автомобильного департамента. Вскоре ожидаются демонстрационные полёты.

Концепт Subaru Air Mobility Фото: Subaru

Помимо летающего устройства, Subaru также показала концепт электромобиля — Sport Mobility. Новинка, по задумке создателей, является отражением эволюции подхода Subaru к спортивным автомобилям.

В Subaru добавили, что новинки не связаны друг с другом, но вместе представляют собой видение японской фирмой транспорта будущего.