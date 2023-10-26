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На Tokyo Motor Show Subaru представила сразу два концепт

На выставке в Японии представлена летающая Subaru
Subari Air Mobility и Sport Mobility
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На выставке Tokyo Motor Show, которая проходит в Японии, компания Subaru представила макет летающего транспортного средства на электрической тяге — Air Mobility Concept.

Концепт Subaru Air Mobility

Концепт Subaru Air Mobility

Фото: Subaru

Этот летающий дрон оборудован двухдверной кабиной, которую окружают шесть несущих винтов. Дополнительных подробностей о новинке Subaru не сообщает, однако отмечается, что продолжается совместная работа аэрокосмического и автомобильного департамента. Вскоре ожидаются демонстрационные полёты.

Концепт Subaru Air Mobility

Концепт Subaru Air Mobility

Фото: Subaru

Помимо летающего устройства, Subaru также показала концепт электромобиля — Sport Mobility. Новинка, по задумке создателей, является отражением эволюции подхода Subaru к спортивным автомобилям.

В Subaru добавили, что новинки не связаны друг с другом, но вместе представляют собой видение японской фирмой транспорта будущего.

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