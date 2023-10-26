«Двухсотый родео». Хюлькенберг показал шлем, в котором выступит на Гран-при Мексики

Немецкий пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал шлем, в котором выступит на Гран-при Мексики. Предстоящий этап Формулы-1 станет для Нико двухсотым в карьере.

«Этот уикенд будет моим двухсотым родео», — написал Хюлькенберг.

Фото: https://twitter.com/HulkHulkenberg

Фото: https://twitter.com/HulkHulkenberg

Фото: https://twitter.com/HulkHulkenberg

Гран-при Мексики состоится с 27 по 29 октября. Заезды пройдут на «Автодроме имени братьев Родригес».

В настоящий момент в активе Хюлькенберга девять очков в общем зачёте пилотов. Он занимает 15-е место. Лидером является гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, досрочно завоевавший чемпионский титул. Сейчас на его счету 466 баллов.

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