«Соперничество должно ограничиваться трассой». Перес обратился к мексиканским болельщикам

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился мнением о конкуренции со своим напарником Максом Ферстаппеном в связи с растущим напряжением в преддверии Гран-при Мексики, где местные болельщики негостеприимно настроены по отношению к трёхкратному чемпиону мира.

«Думаю, нам важно донести сообщение, потому что я считаю, что средствам массовой информации нравится создавать такого рода соперничество за пределами трассы. Считаю, что у нас отличный спорт. Мы являемся отличным примером для многих молодых поколений, и нам следует просто сосредоточиться на спортивной стороне. Что бы ни происходило на трассе, это должно оставаться там — и это лучшее сообщение, которое мы как страна хотим транслировать остальному миру. Самая важное — чтобы всё оставалось на трассе.

Мы все соперники, но в то же время мы и спортсмены. Мы все хотим лучшего для самих себя. Макс и я в одной команде. Мы оба хотим побеждать и делаем всё, что в наших силах. Не думаю, что должно быть какое-то соперничество. Например, если я борюсь с Фернандо [Алонсо] в гонке, он не станет моим соперником за пределами трассы. Но, как я уже сказал, СМИ любят создавать соперничество за пределами трассы, что я не считаю правильным. Болельщикам важно это понять», — приводит слова Переса GPBlog.