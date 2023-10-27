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Ферстаппен — лучший в первой тренировке ГП Мексики, Албон — второй, Перес — третий

Ферстаппен — лучший в первой тренировке ГП Мексики, Албон — второй, Перес — третий
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На трассе «Автодром имени братьев Родригес» в Мехико завершилась первая свободная тренировка Гран-при Мексики Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе время продемонстрировал гонщик «Уильмса» Александер Албон, третьим стал партнёр Ферстаппена по команде Серхио Перес.

Формула-1. Гран-при Мексики. Первая свободная практика:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.19,718.
2. Александер Албон («Уильямс») +0,095.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,297.
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,519.
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,579.
6. Оскар Пиастри («Макларен») +0,745.
7. Карлос Сайнс («Феррари») +0,761.
8. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +0,850.
9. Эстебан Окон («Альпин») +0,959.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,969.
11. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,006.
12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,250.
13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,411.
14. Логан Сарджент («Уильямс») +1,439.
15. Оливер Берман («Хаас») +1,595.
16. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,629.
17. Исак Хаджар («Альфа Таури») +2,223.
18. Джек Дуэн («Альпин») +2,391.
19. Фредерик Вести («Мерседес») +3,219.
20. Тео Пуршер («Альфа Ромео») — нет времени.

Формула-1 2023. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Свободная практика 1
27 октября 2023, пятница. 21:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:19.718
2
Александер Албон
Williams
+0.095
3
Серхио Перес
Red Bull
+0.297
Комментарии
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