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Ферстаппен — лучший в первой тренировке ГП Мексики, Албон — второй, Перес — третий

На трассе «Автодром имени братьев Родригес» в Мехико завершилась первая свободная тренировка Гран-при Мексики Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе время продемонстрировал гонщик «Уильмса» Александер Албон, третьим стал партнёр Ферстаппена по команде Серхио Перес.

Формула-1. Гран-при Мексики. Первая свободная практика:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.19,718.

2. Александер Албон («Уильямс») +0,095.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,297.

4. Ландо Норрис («Макларен») +0,519.

5. Шарль Леклер («Феррари») +0,579.

6. Оскар Пиастри («Макларен») +0,745.

7. Карлос Сайнс («Феррари») +0,761.

8. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +0,850.

9. Эстебан Окон («Альпин») +0,959.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,969.

11. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,006.

12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,250.

13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,411.

14. Логан Сарджент («Уильямс») +1,439.

15. Оливер Берман («Хаас») +1,595.

16. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,629.

17. Исак Хаджар («Альфа Таури») +2,223.

18. Джек Дуэн («Альпин») +2,391.

19. Фредерик Вести («Мерседес») +3,219.

20. Тео Пуршер («Альфа Ромео») — нет времени.