Масса: судьба титулов 2008 и 2021 годов разная. Одно дело — манипуляция, другое — ошибка

Бразильский пилот Фелипе Масса рассказал, что он ответил президенту ФИА Мохаммеду бен Сулайему на слова о том, что Федерация будет защищаться в судебном процессе, в котором Масса требует признать его чемпионом Формулы-1 2008 года. Бразилец рассказал о разнице между скандалами вокруг судьбы чемпионства в 2008 и 2021 годов, когда сражались Макс Ферстаппен из «Ред Булл» и Льюис Хэмилтон.

«Одно дело – манипуляция, а другое – ошибка, верно? Это как [футбольный] рефери, который делает какую-нибудь глупость. Это совершенно разные вещи, мой случай в 2008-м и сезон-2021.

На самом деле, наши юристы всё знают — это всё, что я могу сказать. Мы понимаем, что ФИА и Формула-1 это всё те же организации, но ими уже управляют другие люди.

Надеюсь, что они в наше время покажут, что сейчас всё по-другому. Поэтому надеюсь, что люди, которые сегодня руководят как ФИА, так и Формулой-1, увидят, что такая ситуация неприемлема и что они не смогут отвертеться в такой ситуации. Очень надеюсь, что они всё прояснят», — сказал Масса в интервью Autosport.

Напомним, претензии Массы связаны с тем, что он призывает считать Гран-при Сингапура сезона-2008 несостоявшимся, вследствие чего он набрал бы больше очков в зачёте, чем Льюис Хэмилтон.