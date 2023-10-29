Ферстаппен рассказал о сложностях, помешавших ему завоевать поул на Гран-при Мексики

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен оценил своё третье место по итогам квалификации Гран-при Мексики Формулы-1.
«Здесь очень мало сцепления из-за высоты над уровнем моря, поэтому собрать идеальный круг было непросто — именно так и произошло в третьем сегменте, особенно на последнем секторе, где у меня возникло больше проблем, чем я хотел бы.
Но мы по-прежнему сильны и завтра будем бороться за победу. Конечно, я хотел бы стартовать первым, но я думаю, что на старте будет шанс поймать хороший слипстрим — и посмотрим, что из этого выйдет», — заявил Ферстаппен после квалификации.
Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация:
Результаты третьего сегмента:
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1:17,166.
2. Карлос Сайнс («Феррари») – 1:17,233.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1:17,263.
4. Даниэль Риккардо («Альфа Таури» – 1:17,382.
5. Серхио Перес («Ред Булл») – 1:17,423.
6. Оскар Пиастри («Макларен») – 1:17,623.
7. Джордж Расселл («Мерседес») – 1:17,676.
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1:17,688.
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 1:18,032.
10. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») – 1:18,050.
После второго сегмента вылетели:
11. Пьер Гасли («Альпин») — 1:18,521.
12. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 1:18,524.
13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1:18,738.
14. Александер Албон («Уильямс») – 1:19,146.
15. Юки Цунода («Альфа Таури») – нет времени.
После первого сегмента вылетели:
16. Эстебан Окон («Альпин») – 1:19,080.
17. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1:19,163.
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 1:19,227.
19. Ландо Норрис («Макларен») – 1:21,554.
20. Логан Сарджент («Уильямс») – нет времени.