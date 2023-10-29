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Риккардо отреагировал на четвёртое место в квалификации Гран-при Мексики

Риккардо отреагировал на четвёртое место в квалификации Гран-при Мексики
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Гонщик «Альфа Таури» Даниэль Риккардо прокомментировал неожиданный четвёртый результат в квалификации Гран-при Мексики.

«Это была одна из тех недель, где у меня особые ощущения. Уже в воскресенье ночью после Остина я ждал пятничной практики. Я хотел вернуться в машину. Я чувствовал, что использовал не всё, что мы можем попробовать ряд вещей с настройками по ходу более традиционного уикенда.

С первого круга в пятницу я чувствовал себя очень уверенно. Четвёртое место — это немного больше, чем мы думали. Перед квалификацией речь шла о том, что мы могли бы попасть в третий сегмент. Я думал, что, возможно, при идеальном круге могло бы быть шестое или седьмое место, так что всё здорово", — приводит слова Риккардо Sky Sports.

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