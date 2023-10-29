Ferrari показала клиентскую версию гиперкара, выигравшего «24 часа Ле-Мана»

В рамках мероприятия Ferrari Finali Mondiali на трассе «Муджелло» состоялась ещё одна громкая премьера. Практически одновременно с монокубковой Ferrari 296 Challenge представлен гиперкар 499P Modificata, который может использоваться исключительно на гоночной трассе, однако не предназначен для «спортивного применения». Этот автомобиль будет доступен лишь в рамках клиентской программы Sport Prototipi.

Ferrari 499P Modificata Фото: Ferrari

499P Modificata — это модифицированная версия гиперкара Ferrari 499P, который в июне выиграл марафон «24 часа Ле-Мана». Автомобиль оснащён двигателем V6, а также электромотором на передней оси, которые в общей сложности генерируют мощность, эквивалентную 870 лошадиным силам. Кроме того, на машине установлена система ERS, которая собирает энергию на торможениях.

Ferrari 499P Modificata Фото: Ferrari

Главные отличия 499P Modificata от спортивной версии — полный привод, который активен на всех скоростях, а также функция Push to Pass — она по нажатию кнопки временно повышает мощность на 120 кВт. Кроме того, откалиброваны настройки подвески и картография двигателя, разработаны специальные шины Pirelli.

Ferrari 499P Modificata Фото: Ferrari

Проехать на этой машине по трассе можно будет только в рамках новой программы Sport Prototipi Clienti, своего рода аналога F1 Clienti, где состоятельные клиенты «Скудерии» могут прокатиться на машине Формулы-1.