«Куда должен был деться Леклер?» Ральф Шумахер — о манёвре Переса, приведшем к аварии

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер раскритиковал мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса, который досрочно завершил Гран-при Мексики после столкновения с гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером на старте заезда.

«Так не бывает! Он заходит на внутреннюю траекторию, но там нет места. Куда должен был деться Леклер? Перес сам виноват.

Если бы он выбрал внешнюю траекторию, то обязательно финишировал бы третьим, а может, даже вторым. Ему просто нужно было оставаться на внешней. Он едет слишком близко к соперникам, как будто их там вообще нет. Он должен был знать, к чему это приведёт», – приводит слова Шумахера GPblog со ссылкой на Sky Sport Germany.

Напомним, победителем Гран-при Мексики стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.