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Фернандо Алонсо — о следующих гонках: честно говоря, мы ни за что не боремся

Фернандо Алонсо — о следующих гонках: честно говоря, мы ни за что не боремся
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заявил, что команда будет делать ставку на изучение машины, а не на борьбу за позиции в оставшихся гонках сезона.

«Чего я жду от Гран-при Бразилии? Честно говоря, мы ни за что не боремся. Мы будем учиться, даже если нам придётся стартовать с пит-лейна, и вы знаете, что это полезнее, чем просто проводить уикенд.

В Кубке конструкторов мы находимся на той позиции, которую заслуживаем. В личном зачёте мы потеряем пару мест.

Мы работаем изо всех сил. Мы не на той позиции, на которой нам бы хотелось быть, мы очень усердно работаем, чтобы переломить ситуацию. Иногда в трудные времена узнаёшь больше, чем в моменты празднований. А сейчас у нас трудные времена», — приводит слова Алонсо Autosport.

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