Хэмилтон: я бы поставил на то, что Ферстаппен одержит 18 или 19 побед в этом году

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что лидер чемпионата Макс Ферстаппен завершит сезон с 18 или 19 победами.
«Надеюсь, следующие несколько гонок будут близкими, но я бы поставил на то, что Макс одержит 18 или 19 побед на этой машине в этом сезоне», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.
Победа на Гран-при Мексики стала для Ферстаппена, досрочно выигравшего нынешний чемпионат, 16-й в сезоне. Таким образом голландец улучшил собственный рекорд Формулы-1 по количеству побед по ходу одного сезона, который он установил в прошлом году.
До конца чемпионата осталось три этапа.
Формула-1. Личный зачёт:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 491 очко.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 240.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 220.
4. Карлос Сайнс («Феррари») — 183.
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 183.
6. Ландо Норрис («Макларен») — 169.
7. Шарль Леклер («Феррари») — 166.
8. Джордж Расселл («Мерседес») — 151.
9. Оскар Пиастри («Макларен») — 87.
10. Пьер Гасли («Альпин») — 56.
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 53.
12. Эстебан Окон («Альпин») — 45.
13. Александер Албон («Уильямс») — 27.
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 10.
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 9.
16. Юки Цунода («Альфа Таури») — 8.
17. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») — 6.
18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 6.
19. Кевин Магнуссен («Хаас») — 3.
20. Лиам Лоусон («Альфа Таури») — 2.
21. Логан Сарджент («Уильямс») — 1.
22. Ник де Врис («Альфа Таури») — 0.