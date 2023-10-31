Хэмилтон: я бы поставил на то, что Ферстаппен одержит 18 или 19 побед в этом году

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что лидер чемпионата Макс Ферстаппен завершит сезон с 18 или 19 победами.

«Надеюсь, следующие несколько гонок будут близкими, но я бы поставил на то, что Макс одержит 18 или 19 побед на этой машине в этом сезоне», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

Победа на Гран-при Мексики стала для Ферстаппена, досрочно выигравшего нынешний чемпионат, 16-й в сезоне. Таким образом голландец улучшил собственный рекорд Формулы-1 по количеству побед по ходу одного сезона, который он установил в прошлом году.

До конца чемпионата осталось три этапа.

Формула-1. Личный зачёт:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 491 очко.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 240.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 220.

4. Карлос Сайнс («Феррари») — 183.

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 183.

6. Ландо Норрис («Макларен») — 169.

7. Шарль Леклер («Феррари») — 166.

8. Джордж Расселл («Мерседес») — 151.

9. Оскар Пиастри («Макларен») — 87.

10. Пьер Гасли («Альпин») — 56.

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 53.

12. Эстебан Окон («Альпин») — 45.

13. Александер Албон («Уильямс») — 27.

14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 10.

15. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 9.

16. Юки Цунода («Альфа Таури») — 8.

17. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») — 6.

18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 6.

19. Кевин Магнуссен («Хаас») — 3.

20. Лиам Лоусон («Альфа Таури») — 2.

21. Логан Сарджент («Уильямс») — 1.

22. Ник де Врис («Альфа Таури») — 0.