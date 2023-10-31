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Алонсо ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

Алонсо ответил на вопрос о возможном завершении карьеры
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо дал комментарий по поводу возможного завершения карьеры в ближайшем будущем.

«Я люблю быть конкурентоспособным и чувствовать себя быстрым, терпеть не могу проигрывать. Как вы могли заметить, меня не так уж сложно мотивировать, когда я нахожусь за рулём болида. Вероятно, сейчас я немного слабее, чем в 20 лет, но с возрастом ты начинаешь понимать своё тело намного лучше. Знаешь, как тренироваться, когда чувствуешь усталость, чего следует избегать, и именно так ты компенсируешь силу мудростью.

Сейчас я не думаю о завершении карьеры. Я знаю, что нахожусь на завершающем этапе, но сейчас не планирую заканчивать. У меня нет даты, на которой можно было бы поставить точку», — приводит слова Алонсо Sky.

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