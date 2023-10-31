Новейший Porsche 911 GT3 RS с подвижным антикрылом заметили на «Нюрбургринге»

На длинном кольце «Нюрбургринга» прошли тесты новой версии Porsche 911 GT3 RS с активным задним антикрылом. Разработка этой модели ведётся уже давно, автомобиль уже обкатывали на «Нордшляйфе», однако он впервые замечен в столь агрессивном аэродинамическом обвесе.

Права на видео принадлежат CarSpyMedia. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале CarSpyMedia.

В первую очередь обращает на себя внимание более крупное заднее антикрыло. При этом на видео видно, что верхняя плоскость антикрыла подвижна и меняет своё положение в зависимости от увеличения или снижения скорости. Кроме того, на кадрах можно заметить, что в отдельных заездах на задней части крыши был установлен специальный плавник.

Также сообщается, что Manthey Racing, которая занимается доводкой автомобиля, использовала на «Нюрбургринге» улучшенные тормоза и более жёсткую подвеску.

Ожидается, что официально новинка будет представлена в 2024 году.