Перес объяснил, в чём заключается особенность Ферстаппена

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес дал комментарий по поводу своего товарища по команде Макса Ферстаппена.

«Он живет ради Формулы-1. Это его страсть, и это делает его решимость еще сильнее. Во-вторых, он многое понимает: почему у него получается и почему иногда не получается. Это делает его таким особенным. И, наконец, я бы сказал, что он огромный трудяга.

Я бы сказал, что он умеет выкладываться по полной. И как только он проворачивает этот трюк, то сразу чувствует себя в своей тарелке. Он с самого начала уикенда работает на сто процентов своих возможностей и не допускает ошибок», — приводит слова Переса GPblog.

В настоящий момент на счету мексиканского гонщика 240 очков в общем зачёте пилотов. Серхио занимает второе место. Лидером является его товарищ по команде Макс Ферстаппен, в чьём активе 491 балл. Топ-3 замыкает британский пилот Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Мерседес».