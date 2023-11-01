Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Михаэль Шмидт рассказал о разногласиях между инженерами «Астон Мартин»

Михаэль Шмидт рассказал о разногласиях между инженерами «Астон Мартин»
Комментарии

Известный автоспортивный обозреватель Михаэль Шмидт высказался об обновлениях «Астон Мартин».

«Невозможно, чтобы машина могла работать так медленно из-за обновлений. Основным фактором может быть настройка и температура шин.

Инженеры на базе имеют иное мнение по некоторым вопросам, чем люди на трассе. Это плохой знак для автомобиля следующего года, потому что они явно не знают, в каком направлении им следует двигаться.

На некоторых трассах болиды «Астон Мартин» в этом сезоне работают случайным образом. Второй вариант днища сработал в Канаде, третий — в Нидерландах. Похоже на «лоскутную» машину. Рабочее окно болида становится всё меньше», — приводит слова Шмидта аккаунт Thatch в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на видеоблог обозревателя.

Материалы по теме
Алонсо раскритиковал болид «Астон Мартин» после Гран-при Мексики
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android