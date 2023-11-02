Источник: Гран-при Абу-Даби находится под угрозой отмены из-за войны Израиля и Палестины

Согласно календарю Формулы-1, последним этапом сезона-2023 по традиции должен был стать Гран-при Абу-Даби, запланированный на 24–26 ноября. Однако из-за обострившегося вооружённого конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной проведение этапа в Объединённых Арабских Эмиратах находится под угрозой.

Как сообщает Formu1a.uno, управляющие Формулы-1 следят за развитием событий, размышляют над ситуацией и оценивают условия безопасности. Стоит отметить, что в ближайшие выходные в Бахрейне, также расположенном на Аравийском полуострове, пройдёт этап чемпионата по гонкам на выносливость WEC.

Ожидается, что решение Формулы-1 станет известно в ближайшие несколько часов, поскольку командам необходимо прояснить логистические вопросы.