Хэмилтон: машина не была особенно быстрой. Надеюсь, в гонке будет лучше

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал пятое время в квалификации Гран-при Бразилии.

«От пятой позиции никогда не бывает отличных ощущений. Я сделал всё, что мог. Надеюсь, в гонке будет лучше. Машина показывала признаки достойного темпа, но, похоже, мы уступаем пару десятых парням, которые на самом верху. Мы внесли несколько изменений перед квалификацией, и похоже, что управлять машиной стало приятнее. В целом, однако, она не была особенно быстрой. При этом условия в третьем сегменте, вероятно, отодвинули нас чуть дальше, чем показывал наш истинный темп. Однако трудно говорить с полной уверенностью.

Думаю, в оставшейся части уикенда придётся побороться. Будет важно контролировать перегрев тормозов и состояние шин. Но если мы сможем использовать нашу стратегию для продвижения вперёд, то сделаем это", — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».