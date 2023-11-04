На Гран-при Бразилии обрушилась крыша на одной из трибун из-за погодных условий

Во время квалификации Гран-при Бразилии была повреждена крыша на одной из трибун на трассе «Автодром Интерлагос — Жозе Карлос Пасе» в Сан-Паулу.

Крыша трибуны рухнула, что, в свою очередь, вызвало падение всевозможных обломков. Пострадавших среди зрителей квалификации Гран-при Бразилии не оказалось. Отметим, что перед квалификацией старт также был отложен из-за мусора на трассе.

Напомним, квалификация была прервана в третьем сегменте, из-за погодных условий на трассе в бразильском городе Сан-Паулу.

Отметим, по итогу квалификации Макс Ферстаппен («Ред Булл») оказался первым, позади остался пилот «Феррари» Шарль Леклер, а третьим довольно неожиданно стал Лэнс Стролл, выступающий за «Астон Мартин».