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На Гран-при Бразилии обрушилась крыша на одной из трибун из-за погодных условий

На Гран-при Бразилии обрушилась крыша на одной из трибун из-за погодных условий
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Во время квалификации Гран-при Бразилии была повреждена крыша на одной из трибун на трассе «Автодром Интерлагос — Жозе Карлос Пасе» в Сан-Паулу.

Крыша трибуны рухнула, что, в свою очередь, вызвало падение всевозможных обломков. Пострадавших среди зрителей квалификации Гран-при Бразилии не оказалось. Отметим, что перед квалификацией старт также был отложен из-за мусора на трассе.

Напомним, квалификация была прервана в третьем сегменте, из-за погодных условий на трассе в бразильском городе Сан-Паулу.

Отметим, по итогу квалификации Макс Ферстаппен («Ред Булл») оказался первым, позади остался пилот «Феррари» Шарль Леклер, а третьим довольно неожиданно стал Лэнс Стролл, выступающий за «Астон Мартин».

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