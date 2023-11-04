Алонсо — о четвёртом месте: это показывает, что мы знаем, что делаем!

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал четвёртое место в квалификации Гран-при Бразилии. Его партнёр по команде Лэнс Стролл показал третье время. Напомним, третий сегмент квалификации был завершён досрочно из-за сильного дождя.

«Нам это было нужно, мы немного экспериментировали на протяжении двух последних Гран-при, стартовали с пит-лейна и тому подобное. Нам нужен был хороший результат для обеих машин здесь, в Бразилии, чтобы дать команде надежду. Чтобы показать, что мы кое-что поняли и вполне конкурентоспособны. Это показывает, что мы знаем, что делаем, и я этому рад.

Надеюсь, это будет хороший уикенд с хорошими спринтом и гонками. У нас очень хорошая позиция, чтобы начать гонку в воскресенье. Я надеюсь, что начиная с субботы будет солнечно и люди на трибунах смогут получить больше удовольствия», — приводит слова Алонсо AS.