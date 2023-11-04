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Лэнс Стролл заявил, что «Астон Мартин» нацелен на подиум на Гран-при Бразилии

Лэнс Стролл заявил, что «Астон Мартин» нацелен на подиум на Гран-при Бразилии
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Канадский пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл после третьего места в квалификации Гран-при Бразилии заявил, что команда будет стремиться к месту на подиуме в воскресной гонке.

«Заработали ли наконец наши обновления? Да. У нас определённо лучшая машина, по сравнению с тем, что было некоторое время назад. Баланс был хорошим, и я чувствовал хорошее сцепление с дорогой в машине. При таких условиях вы можете просто продолжать совершенствоваться и приводить машину в порядок.

Мы нацелены на подиум. Я думаю, это будет сложно, так как я не считаю, что у нас третья по скорости машина. «Макларены» будут быстры в воскресенье. Нам повезло с начавшимся дождём, поэтому мы проехали круг раньше других.

Перес будет проходить через пелотон, болиды «Макларена» тоже, но мы посмотрим, что мы можем сделать», — приводит слова Стролла Sky Sports.

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