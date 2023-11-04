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Фотограф Формулы-1 едва не получил серьёзную травму из-за обрушения крыши трибуны

Фотограф Формулы-1 едва не получил серьёзную травму из-за обрушения крыши трибуны
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Фотограф Формулы-1 Энди Хон, работавший на трассе в Сан-Паулу во время квалификации Гран-при Бразилии, рассказал, что мог получить серьёзные травмы из-за обрушения крыши трибуны. Напомним, третий сегмент квалификации был завершён досрочно из-за сильного дождя и ветра.

«Какие страшные 10 минут на трассе! Рядом с последним поворотом обрушилась крыша трибуны, и падающие обломки едва не снесли мне голову!» — написал Хон на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, лучший результат в квалификации показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, третье время у пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла.

Ранее сообщалось, что при обрушении крыши пострадавших среди зрителей квалификации Гран-при Бразилии не оказалось.

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