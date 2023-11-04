Хельмут Марко: Хэмилтон всегда был силён в Бразилии, и сейчас их команда на подъёме

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился ожиданиями от гонки Гран-при Бразилии, которая пройдёт завтра, 5 ноября. Пилоты команды Макс Ферстаппен и Серхио Перес будут стартовать с первой и девятой позиций соответственно.

«В гонке 2021 года Хэмилтон оказался значительно быстрее Макса. В прошлом году между ними тоже возникла борьба на трассе, хотя надо признать, что в тот раз мы неверно выбрали настройки болида. Но Хэмилтон всегда был силён в Бразилии, а «Мерседес» показывает, что сейчас команда на подъёме», — приводит слова Марко Kronen Zeitung.

Начало завтрашней гонки запланировано на 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию Гран-при Бразилии.

Гран-при Бразилии проходит с 3 по 5 ноября.