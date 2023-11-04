Леклер — о темпе «Феррари»: почему мы так рядом в квалификации и так далеко в гонке?

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал финиш на пятом месте в спринтерской гонке Гран-при Бразилии Формулы-1.
«Гоночный темп был неплохим, если сравнивать с «Мерседесом». Но если мы сравниваем с «Маклареном», то Ландо был невероятно быстр. И «Ред Булл» были невероятно быстры. У нас много работы с гоночным темпом, потому что чего-то не хватает. Я не вполне понимаю, в чём дело: почему мы так рядом в квалификации и так далеко в гонке. Сейчас мы концентрируемся на этом вопросе — и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе, потому что мы видим большую разницу», — приводит слова Леклера Sky Sports.
Формула-1. Гран-при Бразилии. Спринт:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 24 круга.
2. Ландо Норрис («Макларен») +4,287.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +13,617.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +25,870.
5. Шарль Леклер («Феррари») +28,560.
6. Юки Цунода («Альфа Таури» +29,210.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +34,726.
8. Карлос Сайнс («Феррари») +35,106.
9. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +35,303.
10. Оскар Пиастри («Макларен») +38,219.
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +39,061.
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +39,478.
13. Пьер Гасли («Альпин») +40,621.
14. Эстебан Окон («Альпин») +42,828.
15. Александер Албон («Уильямс») +43,394.
16. Кевин Магнуссен («Хаас») +56,507.
17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +58,723.
18 Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.00,330.
19. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.00,749.
20. Логан Сарджент («Уильямс») +1.00,945.