Хэмилтон — о спринте: это было ужасно. Не знаю, как всё исправить к воскресенью

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал финиш на седьмой позиции в спринтерской гонке Гран-при Бразилии Формулы-1.

«Это было ужасно. Никакого удовольствия. Я хорошо стартовал, а сразу после этого просто были проблемы с балансом. Сильная недостаточная поворачиваемость, а потом снос в сторону избыточной. Я просто сражался с машиной с самого начала.

К концу у меня не было шин. Я не знаю, как я собираюсь исправить это к воскресенью. Будет длинный день, без сомнений. Могу только представить, что я выбрал неверные настройки. Вот и всё. Я буду упорно бороться по максимуму, но, без сомнений, мы не будем бороться за победу. Я просто постараюсь посмотреть, могу ли я как-то лучше контролировать работу шин», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.