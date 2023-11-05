Хэмилтон признался, что «считает дни» до расставания с нынешним болидом «Мерседеса»

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон после седьмого места в спринте Гран-при Бразилии Формулы-1 признался, что с радостью расстанется с нынешним автомобилем команды W14.

«В последней паре гонок мы были восхищены нашим прогрессом, было действительно позитивно наблюдать это. А потом мы приезжаем на другую трассу, и там у нас худшая деградация шин за несколько лет! Так что ты, по сути, просто не знаешь, чего ожидать с этой машиной. Но с ней осталась всего пара гонок, после чего она уйдёт в прошлое. И я буду рад этому! В этом году ты просто считаешь оставшиеся дни и пытаешься насладиться каждым днём, когда можешь», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Спринт:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 24 круга.

2. Ландо Норрис («Макларен») +4,287.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +13,617.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +25,870.

5. Шарль Леклер («Феррари») +28,560.

6. Юки Цунода («Альфа Таури» +29,210.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +34,726.

8. Карлос Сайнс («Феррари») +35,106.

9. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +35,303.

10. Оскар Пиастри («Макларен») +38,219.

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +39,061.

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +39,478.

13. Пьер Гасли («Альпин») +40,621.

14. Эстебан Окон («Альпин») +42,828.

15. Александер Албон («Уильямс») +43,394.

16. Кевин Магнуссен («Хаас») +56,507.

17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +58,723.

18 Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.00,330.

19. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.00,749.

20. Логан Сарджент («Уильямс») +1.00,945.