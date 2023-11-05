Перес: хороший результат, но у нас был ужасный старт и первый круг

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал финиш на третьем месте в спринте Гран-при Бразилии.

«Определённо, это хороший результат, но мне бы хотелось лучше стартовать и быть в борьбе за первое место. У нас был ужасный старт и первый круг: я проиграл позиции обоим «Мерседесам». Это значило, что всё пошло не так, как мы хотели. Пришлось сильно атаковать, использовать шины на ранней стадии гонки. Я заплатил за это цену позднее.

Завтра главная гонка, и каждый сделает выводы из спринта. Мы ожидаем очень высокую деградацию шин, так что всем будет сложно. И мотору, и тормозам… Всё будет зависеть от работы с резиной. Это будет долгая гонка с серьёзной борьбой, но гоночный темп машины должен быть хорошим, так что моя цель — подиум», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».