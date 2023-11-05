Алонсо объяснил, почему спринт стал для него «облегчением», несмотря на 11-е место

Несмотря на 11-е место в спринтерской гонке Гран-при Бразилии, двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо признался, что заезд стал для него «облегчением».

«Очевидно, три уикенда подряд вызывают у всех стресс. Тяжело анализировать данные, тяжело возвращаться на базу и собирать команду, но она работала над поиском решения проблем. Производительность движется в нужном направлении.

После гонки ощущалось какое-то облегчение, освобождение от какого-то груза. Мы идём в правильном направлении, и это придаёт всем импульс. Нам и вправду было нужно такое выступление в Бразилии. Я опасался того, что у нас снова может получиться проблемный уикенд», — приводит слова Алонсо Racingnews365.