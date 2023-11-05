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Леклер — после вылета на прогревочном круге: почему я такой невезучий?

Пилот «Феррари» Шарль Леклер эмоционально отреагировал на свой сход с Гран-при Бразилии до начала гонки.

Напомним, Леклер не справился с управлением и вылетел в отбойник на прогревочном круге. Вылет был вызван проблемами с гидравлической системой на болиде монегаска.

«Ради всего святого. Двигатель выключился. Почему я такой невезучий? Боже мой», — сказал Леклер по радио.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Бразилии.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.10,727.

2. Шарль Леклер («Феррари») – 1.11,021.

3. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 1.11,344.

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1.11,387.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.11,469.

6. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.11,590.

7. Ландо Норрис («Макларен») – 1.11,987.

8. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.17,989.

9. Серхио Перес («Ред Булл») – 1.12,321.

10. Оскар Пиастри («Макларен») – нет времени.