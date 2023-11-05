Алонсо: когда Перес обогнал меня, то я подумал, что подиум больше невозможен

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался по поводу борьбы с Серхио Пересом («Ред Булл») за подиум на Гран-при Бразилии.
«Последние круги? Да я был под прессингом Чеко чуть ли не 30 кругов! Когда он обогнал меня за два круга до финиша, то я подумал: «Всё, подиум больше невозможен». Но он чуть поздновато затормозил в первом повороте, и я подумал: «Да, буду атаковать в четвёртом!»
Это невероятный результат для команды. У нас были проблемы, особенно в двух предыдущих гонках, были сходы, но нам удалось переломить ситуацию. Мы по-прежнему изучаем машину — сегодня болиды такие сложные с аэродинамической точки зрения», — сказал Алонсо после гонки.
Гран-при Бразилии. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.
2. Ландо Норрис («Макларен») +8,277.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +34,155.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +34,208.
5. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +40,845.
6. Карлос Сайнс («Феррари») +50,188.
7. Пьер Гасли («Альпин») +56,093.
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.02,859.
9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.09,880
10. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
11. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.
12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
13. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1 круг.
14. Оскар Пиастри («Макларен») +2 круга.
Джордж Расселл («Мерседес»), Валттери Боттас («Альфа Ромео»), Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»), Кевин Магнуссен («Хаас»), Александер Албон («Уильямс») — сошли.
Шарль Леклер («Феррари») — не участвовал в гонке.