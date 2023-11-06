«Это системная проблема». Вассёр прокомментировал сход Леклера перед Гран-при Бразилии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр дал комментарий по поводу схода Шарля Леклера до начала гонки на Гран-при Бразилии.

«Это системная проблема: система отключила гидравлику и двигатель. Результат мы пока не знаем, поскольку машина ещё не вернулась, но это была скорее электронная проблема.

Он начал выключать и включать машину, и так далее. Проблема в том, что он проехал 30 метров, а затем оказался в той же ситуации, поэтому лучше было остановиться. Когда система отключается, у вас больше нет ни рулевого управления, ни коробки передач.

Это очень обидно для Шарля и для команды. Проблема в том, что по ходу уикенда мы сосредоточили все усилия на длинных отрезках, на работе с шинами. Конечно, это расстраивает, но команда сможет вернуться. Мы сосредоточены на подготовке к Лас-Вегасу», — приводит слова Вассёра Motorsport Week.