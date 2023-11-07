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Для нового рекорда скорости ищут пилота реактивного автомобиля — нужно заплатить € 13 млн

Для нового рекорда скорости ищут пилота реактивного автомобиля — нужно заплатить € 13 млн
Bloodhound LSR
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Компания Grafton объявила о поиске пилота для своего нового реактивного автомобиля Bloodhound LSR, который должен превзойти абсолютный рекорд скорости на земле. Предыдущий пилот — офицер Королевских ВВС Великобритании Энди Грин — остаётся в проекте, однако переходит на роль тренера и консультанта. Занять место Грина может любой желающий, однако необходимо пройти полный курс тренировок и заплатить за участие в проекте £ 12 млн (€ 13,8 млн).

«Такое бывает и в других видах автоспорта, — цитирует исполнительного директора Grafton Стюарта Эдмондсона издание Top Gear. — Мы ищем человека с правильным ментальным подходом — всему остальному мы натренируем. Мы ищем кого-то, кто способен оставаться дисциплинированным даже в стрессовых условиях».

Кокпит Bloodhound LSR

Кокпит Bloodhound LSR

Фото: Jules1982 / wikimedia.org

О проекте Bloodhound LSR впервые объявили в 2008 году. В итоге появилась стреловидная машина с авиадвигателем Rolls-Royce Eurojet EJ200, который устанавливается на истребители Eurofighter Typhoon. Первые тесты машины состоялись в 2017 году — автомобиль не разгонялся свыше 320 км/ч, однако в 2018-м компания Bloodhound обанкротилась, а её активы выкупила Grafton.

На тестах в ноябре 2019 года Bloodhound LSR уже достигла 806 км/ч, однако дальнейшие испытания были отменены из-за нехватки средств и пандемии COVID-19. Поиск пилота в коммерческом формате в Grafton воспринимают как один из последних шансов получить финансирование на дальнейшее развитие проекта.

ThrustSSC

ThrustSSC

Фото: twitter.com/Bloodhound_LSR

Отметим, что нынешний рекорд скорости был установлен 15 октября 1997 года на автомобиле ThrustSSC с двумя реактивными двигателями Rolls-Royce Spey. Заезды проходили в пустыне Блэк-Рок в штате Невада, где на дистанции одной мили Энди Грин разогнал машину до 1227 км/ч и стал первым в истории, кому удалось преодолеть звуковой барьер на автомобиле.

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