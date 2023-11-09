Ферстаппен: на трассе в Лас-Вегасе в игре F1 23 я чаще врезался в стены, чем ехал как надо

В преддверии Гран-при Лас-Вегаса голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал об опыте вождения на новой трассе в игре F1 23 и обозначил сложности, с которыми он может столкнуться.

«В последний раз, когда я пробовал проехать на этой трассе в игре F1 23, мне кажется, я больше врезался в стены, чем ехал как надо. Буду надеяться, что так не сложится, когда я окажусь на трассе. Мне ещё нужно проехать на симуляторе. Я до сих пор даже трассу не знаю, если честно.

Всё будет совсем иначе, чем в Бразилии. Будут очень низкие температуры из-за ночи. Это уличная трасса, на которой у нас нет опыта, и мы не знаем сцепления с трассой. Всё в новинку, так что, возможно, будут некоторые сюрпризы», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.