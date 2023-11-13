В «Астон Мартин» назвали масштабные исследования на протяжении нескольких уикендов ошибкой

Гоночный директор «Астон Мартин» Том Маккалоу признал, что решение команды проводить масштабные исследования и эксперименты на протяжении нескольких уикендов было ошибочным.

«На самом деле в следующих нескольких гонках мы просто сосредоточимся на том, чтобы попытаться набрать как можно больше очков, вместо того чтобы выполнять слишком много исследований на глазах у всех на трассе. Мы действительно попытались провести большое тестирование, чтобы получить понимание для следующего года, что мы и сделали. Нам удалось собрать все эти данные.

Трудно проводить все тесты и разработки во время спринтерских уикендов, когда у вас только одна свободная тренировка до того, как вступит в силу правило закрытого парка. Мы не хотим стартовать с пит-лейна.

Мы проверили некоторые детали, провели некоторые испытания. Пожалуй, мы провели слишком много исследований и разработок на глазах у всех и в течение двух гоночных уикендов, что, возможно, смотря назад, было неправильным поступком.

Но мы очень рады, что у нас есть хорошее понимание того, как развивать машину, что является ключевым моментом для следующего сезона», — приводит слова Маккалоу Autosport.